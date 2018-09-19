İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 27 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirdiği kaçak sigaraları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında Fatih'te operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 27 bin paket kaçak sigara elde edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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