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İstanbul'da "Kurt kapanı-5" denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un birçok noktasında, "Kurt Kapanı 2019-5" denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da "Kurt kapanı-5" denetimleri

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'un birçok noktasında, "Kurt Kapanı 2019-5" denetimleri gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için İstanbul'un birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-5" denetimleri yapıldı.
Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı denetimlerde, şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı. Denetimlerde araçların sürücüleri ve şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirildi.
Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

(FOTOĞRAF)

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