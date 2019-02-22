HABER

İstanbul'da  "kurt kapanı" denetimi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL -  Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetim yapılıyor. Çok sayıda şubeden polisin katıldığı denetimde şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.

Denetimlere katılan polis köpekleri eşliğinde aranan araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği denetimin saat 16.00'ya kadar süreceği öğrenildi

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Ölü bulunan 20 yıllık imam ve eşi toprağa verildiÖlü bulunan 20 yıllık imam ve eşi toprağa verildi
Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Türkiye insansız otomobili yapabilecek güce geldi"Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Türkiye insansız otomobili yapabilecek güce geldi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

Adım adım onları takip ediyor

Adım adım onları takip ediyor

Sahile inen şoke oldu! Binlercesi kıyıya vurdu

Sahile inen şoke oldu! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan görüntü! Orta Anadolu tehdit altında

Korkutan görüntü! Orta Anadolu tehdit altında

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

İstanbullular dikkat! Bu geceden itibaren...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.