İstanbul'da mahkumları dolandıran şebekeye operasyon 

Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Metris Cezaevi'nde yatan mahkumlar adına çıkarılan banka ve kredi kartlarıyla işlem yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, infaz koruma memuru ve bir nüfus müdürünün de bulunduğu çeteye operasyon yapıldı. Operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde kalan mahkumların kredi kartı ve banka kartlarıyla işlem yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takiplerde, şebeke elebaşının mahkum ve hükümlülere ait banka kartı, kredi kartı ve nüfus bilgilerini Metris cezaevinde çalışan bir infaz koruma memurundan aldığını tespit etti. Ayrıca çetenin başındaki şüphelinin ise Hakkari Çukurca'da bir nüfus müdürüyle görüştüğünü, ve anne kızlık soyadı gibi önemli bilgileri de bu yolla nüfus memurundan aldığı öğrenildi.

MAHKUMLAR ADINA SİM KART BİLE ÇIKARILDI

Siber polisinin yaptığı çalışmada şebekenin ele geçirdiği bilgilerin ardından, mahkum ve hükümlüler adına sahte kimlik ve ikiz sim kart çıkardığı da belirlendi. Çıkarılan kimliklerle banka ve kredi kartı müracaatı yapıldı. İkiz Sim kartlar kullanılarak da müşterilere ait şifre bilgileri değiştirildi. Bankaya üçüncü bir kişiye ait farklı bir telefon numarası veren çete üyeleri, şifre ve alışveriş bilgilerini bu numaraya yönlendirdi. Daha sonra ise hesaplardaki paralar çekildi. Mahkumlar adına açılan kredili hesaplar boşaltıldı.

1 MİLYON 97 BİN LİRA VURGUN YAPTILAR

Polis şebekenin bu yöntemle 1 milyon 97 bin lira vurgun yaptığı öğrenildi. Ayrıca takip sırasında tespit edilen 181 bin lira para transferinin ise bloke edildiği öğrenildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Şebekenin bütün yöntemlerini çözen İstanbul Siber Polisi, 20 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Hakkari, Zonguldak ve Bursa'da düzenlenen baskınlarda, aralarında şebeke elebaşı, infaz koruma memuru ve nüfus müdürünün de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin ise daha önceki operasyonlarda yakalandığı ve cezaevinde oldukları belirtildi. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, banka kartı ve bir miktar para ele geçirildiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında infaz koruma memuru ve nüfus müdürünün de bulunduğu 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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