İstanbul'da okul çevrelerinde polis denetimlere başladı

Çağatay KENARLI, Murat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA) - OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala İstanbul'da polis, okul çevrelerinde denetimlere başladı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 18 Eylül 2017'de çalışmalarına başlayan Mobil Okul Timleri (MOT) okul çevrelerinde eğitim güvenliğini etkileyebilecek her türlü sorunla ilgileniyor. MOT ekipleri, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki bir okulun çevresinde internet kafe, alkollü içki satış yerleri, tütün ürünleri satan yerler ile park ve bahçelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde şüpheli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptılar. Ekipler okullar açıldığı zaman da aranan kişilerin yakalanması, narkotik madde, silah ve delici kesici suç aletlerinin okullara girmeden yakalanması konusunda çalışmalar yapıyorr.

677 BİN 319 KİŞİNİN GBT'Sİ SORGULANDI

Ekipler, 2018-2019 eğitim dönemi içerisinde 57 bin 894 okulda denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında 677 bin 319 kişinin GBT bilgileri kontrol edildi. 15 bin 120 kişiye idari işlem, bin 283 kişiye ise adli işlem yapıldı. Okul çevrelerinde 8 bin 285 aranan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Suça karışan 670 çocuğun ise ailesine bilgi verildi.