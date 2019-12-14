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İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 05:34 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen otomobil kontrolden çıkıp, bariyerleri parçaladıktan sonra alt geçide düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 04.20 sularında Zeytinburnu Topkapı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirnekapı istikametinden Topkapı istikametine seyir halinde olan Ali K.(30) yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Korkulukların yerinden çıkmasıyla otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan alt geçit, aracın çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Öte yandan kaza yapan aracın içerisinde alkol şişeleri görüldü.

(AA / İHA)

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istanbul otomobil alt geçide düştü trafik kazası

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