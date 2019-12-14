İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

Kaza, saat 04.20 sularında Zeytinburnu Topkapı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirnekapı istikametinden Topkapı istikametine seyir halinde olan Ali K.(30) yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Korkulukların yerinden çıkmasıyla otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düştü.
Araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan alt geçit, aracın çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.
Öte yandan kaza yapan aracın içerisinde alkol şişeleri görüldü.
(AA / İHA)
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