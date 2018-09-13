İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fidye için kaçırılan 16 yaşındaki Afganistan uyruklu Fazıl A. düzenlenen operasyonla kurtarılırken Afganistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Fidyecilerin yaklaşık 8 gün tuttuğu rehinenin, odada unutulan telefonla yakınlarına ulaştığı anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 3 Eylül'de yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu Fazıl A., Gebze'den Fatih'teki akrabasının yanına geldi. Fazıl A. yolda gördüğü Afganistan uyruklu bir kişiye adres sordu. Adres sorduğu kişi "Ben seni götürürüm" diyerek, Fazıl A'yı Silivri'de arkadaşlarıyla kaldığı eve götürdü. Fazıl A. eve girince evdekiler tarafından elleri ve ayakları bağlanarak rehin alındı.

Şüpheliler sosyal medya üzerinden Fazıl A'nın ailesine mesaj atarak, oğullarının ellerinde olduğunu, 20 bin dolar fidye verilmezse öldüreceklerini ifade etti.

Fazıl A'nın Fatih'te ikamet eden akrabası Veli A.'nın (24) şikayette bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı.