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İstanbul'da sahte vücut geliştirme ürünü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde 5 bin 948 adet sahte vücut geliştirme sporcu takviyesi ürünü ele geçirildi - Bayrampaşa'da ise 10 ton temizlik malzemesi ve şampuan ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir depoya düzenlenen operasyonda, 5 bin 948 adet vücut geliştirme sporcu takviyesi ürünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte vücut geliştirme sporcu takviyesi ürünleri imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine, Kavaklı Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Beylikdüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, depoda, piyasaya sürülmek üzere imal edilmiş 5 bin 948 adet sporcu takviyesi ürünü ile çeşitli toz ve sıvı takviye ürünler ele geçirildi.

Depoda suçüstü yakalanan şüpheli M. Ç, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Depo mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Bayrampaşa’da da operasyon

Bayrampaşa’da da iki adrese yapılan operasyonda 10 ton temizlik malzemesi ve şampuan ele geçirildi.

Operasyon esnasında adreste bulunan A.A. ile iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Piyasaya sahte deterjan ve şampuan sürüldüğü yönünde bilgi alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Bayrampaşa'da belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 ton temizlik malzemesi, şampuan, temizlik malzemesi yapımında kullanılan kimyasal madde ve çok sayıda ünlü markaya ait ambalaj ele geçirdi.

Operasyon esnasında adreste bulunan 2 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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