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  4. İstanbul'da su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 20:13 | Son Güncelleme

Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kartal terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet mahallelerinde yarın 09.00 ile 15 Ocak Çarşamba günü 03.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal su kesintisi

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