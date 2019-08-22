İstanbul'da suç örgütü davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Emrah Sever'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Diğer 19 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "kasten yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sever'in de aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldıran heyet, dava konusu olaylarda yaralandıklarını beyan eden mağdurların dosyaya sundukları tedavi belgelerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek bu belgelere ilişkin rapor istenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Bir müştekinin de hazır bulunduğu duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları tahliye ve beraat talebinde bulundu.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya aralarında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Emrah Sever'in de bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanıkla avukatları katıldı.

İddianamede, bahse konu suç örgütünün, Volkan Reçber'in elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ile geçen yıl İstanbul Adalet Sarayı önünde karşı karşıya gelerek, vatandaşların canlarını tehlikeye sokacak şekilde silahlı eylem yaptıkları belirtiliyor.

Suç örgütünün olası bir kolluk kuvvetinin operasyonunu engellemek ya da en az zaiyatla atlatmak amacıyla bir takım tedbirler aldığına değinilen iddianamede, örgüt üyelerinin gerçekleştirdikleri tüm eylemlerde kullandıkları araçları Alibeyköy Barajı'na attıkları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, soruşturma savcısının talimatıyla barajdan çıkarılan araçların bir kısmının çalıntı olduğunun belirlendiği anlatılıyor.

Suç örgütü üyelerinin iletişimlerinde polis aracını haber vermek için "Ural" kodunu kullandığı ifade edilen iddianamede, Gazi Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşların beyanlarına da yer verildi. Beyanlarda, bahse konu suç örgütünün üyelerinin, Gazi Mahallesi'nde diğer suç örgütüne ait olduğu iddia edilen ve içinde 7 Suriyeli'nin yaşadığı gecekonduyu yaktığı, gerek DHKP/C terör örgütü gerekse de kendi çıkarları için cinayet, gasp, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlar işlediği kaydediliyor.

