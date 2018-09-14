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- İSTANBUL'DA SURİYE KONULU DÖRTLÜ ZİRVE İÇİN HAZIRLIK TOPLANTISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı İstanbul'da başladı.

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı İstanbul'da başladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın evsahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen toplantı, 14.00 sıralarında başladı. Toplantıda Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başdanışmanı Yuri Ushakov, Almanya'yı Başbakanı Angela Merkel'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker ve Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi başdanışmanı Philippe Etienne temsil ediyor. Toplantının ana gündemini planlanan liderler zirvesine hazırlıklar oluşturduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Konvoyların ofise girişi

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