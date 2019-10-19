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İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiası üzerine yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında kaydı bulunan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik silah, el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve kundaklama gibi saldırılar yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiası üzerine yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında kaydı bulunan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik silah, el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve kundaklama gibi saldırılar yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. TEM Özel Tim ekiplerinin de desteğiyle Esenyurt ve Küçükçekmece'de tespit edilen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda TEM ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda tabanca ile örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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