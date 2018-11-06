HABER

İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 23:11 | Son Güncelleme

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan eski DTP Fatih İlçe Başkanı M.T. tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan eski DTP Fatih İlçe Başkanı M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 2 Ekim'de düzenlenen operasyonda, terör örgütünün siyasal yapılanmasında yer aldığı, örgüte eleman aktarımı ve insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen eski DTP Fatih İlçe Başkanı M.T. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, örgütsel döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
Başkentte İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonuBaşkentte İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KCK operasyon PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.