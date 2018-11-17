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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 09:08 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alan, örgütsel toplantı ve görüşme gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'un Kartal, Ümraniye ve Sancaktepe ilçeleri ile İzmir ve Van'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

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KCK PKK terör

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