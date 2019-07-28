İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, hakkında arama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 26 Temmuz'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında arama kararı bulunan H.Y. yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli H.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

