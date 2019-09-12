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İstanbul'da trafik arttı; çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu başladı 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

OKULLARIN açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Ramazan EĞRİ - Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA- Gamze ŞİMŞEK - İlkay DİKİCi/İSTANBUL, (DHA) OKULLARIN açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah ve akşam saatlerinde yollardaki yoğunluktan kaçmak isteyen çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu da başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başladı. Tatilcilerin dönmesi, okul servislerin de yollara çıkmasıyla kentte trafik yoğunluğu arttı, sabah ve akşam saatlerinde trafik arap saçına dönüyor. Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte yollardaki çakarlı araçların sayısı da çoğaldı. Demirören Haber Ajansı ekipleri, İstanbul'un bir çok noktasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde kayıttaydı. Görevli araçların dışında bir çok çakarlı aracın emniyet şeridini işgal ettiği kameralara yansıdı. Trafikten kaçmak isteyen çakarlı araçlar emniyet şeridinde ilerlerken görüntülendi. Bazı sürücülerin kamerayı görünce emniyet şeridinden çıkmaya çalıştığı görüldü.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz aylarda önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

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