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  4. İstanbul’da tütün kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

İstanbul’da tütün kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

04.03.2021 08:52 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul’un Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak tütün ve makaronların piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde 4 ayrı depoyu basan polis, depolarda 259 bin 800 dal satışa hazır içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 332 bin 200 adet boş makaron ve 30 kilosu nargile tütünü, 234 kilogramı da normal olmak üzere 264 kilo tütün ele geçirdi.
Kaçak tütün operasyonlarında 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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