İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları Kamerada

* Uyuşturucu ambalajlarında, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti. İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen iki operasyonda, 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap, 30 kilogram kokain, 12 kilo gram afyon sakızı ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk operasyonu 24 Mayıs'ta Küçükçekmece'de yaptı. Belirlenen adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Aracın hava yastığında 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ile 30 kilogram kokain ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Kokain ambalajlarında Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer alması dikkati çekti. Operasyonun görüntülerinde ise şüphelilerin kullandığı aracı çalıştırdıktan sonra arka cam rezistans düğmesi ile çocuk kilidi düğmesine basıldığında, yolcu hava yastığı kapağının açıldığı ve içinde uyuşturucu hap çıktığı görüldü. Operasyonda, D.S (40) ve A.G. (33) gözaltına alındı. ikinci operasyon ise 26 Mayıs'ta Bakırköy'de bir kargo şirketine düzenlendi. Operasyonda da İran'ın yöresel kıyafetlerine emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirilirken İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S (40) ve A.G (33) ile İran uyruklular R.H.E (21), S.B (33) ve B.T (37) tutuklandı.

