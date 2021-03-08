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  4. İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

08.03.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un iki ayrı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul’un iki ayrı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından Sancaktepe ve Büyükçekmece ilçelerinde dedektör köpekler eşliğinde bir otomobile ve bir depoya gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda ve araçta yapılan aramalarda 56 kilo 250 gram eroin, 17 kilo 745 gram marihuana, 1 öğütücü, 1 uzun namlulu silah ve bu silaha ait şarjör, 7,62 çapında 30 fişek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör ile 78 mermi ele geçirildi. Söz konusu tarihlerde yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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