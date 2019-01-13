İstanbul'daki havalimanlarında 45 saniyede bir sefer yapıldı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - İstanbul'daki havalimanlarına geçen yıl, her 45 saniyede bir uçak indi ya da bu havalimanlarından havalandı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2018'de iç ve dış hatta toplam 102 milyon 213 bin 292 yolcunun ağırlandığı İstanbul'daki havalimanlarında oluşan uçuş trafiği yoğunluğu istatistiklere de yansıdı.

Geçen yıl, Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 136 bin 390, dış hatlarda 328 bin 235

olmak üzere, toplam 464 bin 625 sefer gerçekleştirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 2018'de geliş ve gidiş seferi icra eden uçak sayısı, iç hatlarda 145 bin 553, dış hatlarda 86 bin 714

olarak kayda geçti.

Bu havalimanında, 2018'de 232 bin 267 sefer icra edildi.

Kısmi kapasite ile çalışan İstanbul Havalimanı'nda ise 29 Ekim'den bu yana toplam 718 sefer yapıldı. İç hatta 487, dış hatta ise 231 uçuş bu havalimanından gerçekleştirildi.

İstanbul'daki tüm havalimanından 2017'de 680 bin 956

uçaklık trafik meydana gelmişti.