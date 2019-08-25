İstanbullular dikkat! Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün kapalı

Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı’nda da çalışmalar hız kazandı. Çalışma sebebiyle Alibeyköy’de İSKİ ve İGDAŞ tarafından altyapı deplasesi (taşıma) yapılacak. Bu nedenle Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 26.08.2019 Pazartesi gününden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik, haritada gösterilen Kıryokuşu Sokak, Nihan Sokak ve Ceylan Sokak üzerinden çift yönlü olarak aksamadan işleyecek. Alibeyköy Atatürk Caddesi’ni transit olarak kullanacak araçların ise, alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanmaları tavsiye ediliyor.

Raylı sistem, deniz ve lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarını şehrin merkezinde entegre edecek olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın 2020’nin ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor. Eminönü Meydanı’nda Kabataş-Bağcılar Tramvayı’na entegre olarak başlayacak olan tramvay, Unkapanı, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Eyüp, Silahtarağa gibi tarihi semtlerden geçerek Alibeyköy Cep Otogarı’na ulaşacak. Tramvay tamamlandığında Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile güzergahtaki 3 ayrı üniversiteye raylı sistemle kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak.