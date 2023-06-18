İstanbullular dikkat! Metrolar Şişhane ve Taksim’de durmayacak

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Onur Haftası'nda LBGTİ+ gruplarınca yapılması planlanan yürüyüş için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir” diye yazmıştı.

