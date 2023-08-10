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İstanbullular dikkat! Şemsiyelerinizi hazırlayın, akşam saatlerinde bastıracak! Meteoroloji'den son dakika 10 - 14 Ağustos hava durumu

10.08.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yüksek hava sıcaklıkları ülkeyi terk etti. Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün öğleden sonra Marmara'nın doğusunda ve Karadeniz bölgesinde yağış var. Akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde, Karadeniz üzerinde şiddetli yağış görünüyor. Bu yağış, gece Kocaeli Bursa, Kefken, Karasu ve Kastamonu çevresini etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

İstanbullular dikkat! Şemsiyelerinizi hazırlayın, akşam saatlerinde bastıracak! Meteoroloji'den son dakika 10 - 14 Ağustos hava durumu

Aşırı sıcaklar etkisini kaybederken hava durumu tahmin raporu, 10 Haziran 2023 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Bugün İstanbul'da yağış bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen saat vererek vatandaşları uyardı. İşte 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Ankara, İzmir ve İstanbul dahil il il hava durumu...

İSTANBULLULAR DİKKAT! ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Hava durumu konusunda açıklamada bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğleden sonra Marmara'nın doğusunda ve Karadeniz bölgesinde yağış var. Akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde, Karadeniz üzerinde şiddetli yağış görünüyor. Bu yağış, gece Kocaeli Bursa, Kefken, Karasu ve Kastamonu çevresini etkileyebilir."

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Şen, bir sonraki paylaşımında İstanbul ve İzmir için sıcaklıkları açıkladı:

"Bugün İstanbul öğleden sonra yağmurlu Anadolu yakasının kuzey ve doğu ilçelerinde gece kuvvetli olabilir sıcaklık 28 C. İzmir az bulutlu 32, Ankara öğleden sonra yağmurlu 35 C, Antalya 31 C."

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METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU

Hava durumu hakkında Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya'nın doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

Öte yandan hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 37°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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