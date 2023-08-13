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İstanbullular dikkat! Valilikten fırtına uyarısı

13.08.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. İşte detaylar...

İstanbullular dikkat! Valilikten fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

AA

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İstanbul Valiliği Fırtına

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