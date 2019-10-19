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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yolları yarın trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

07.00-14.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAH

Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kapalı Yollar 29 Ekim cumhuriyet bayramı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kutlama eziyete dönüyor! Okçu Vakfına 3. havalimanını açtınız hadi şimdi Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için açın! Stadyum ve Meydanlarda coşkuyla kutlamak varken prova adına yol kapatmak bana göre yanlış!
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