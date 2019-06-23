HABER

İstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimde oy kullanmak amacıyla tatilini yarıda kesen seçmenlerden sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki plajlar, turistler ile bölge sakinlerine kaldı.  Kuşadası'nın dünyaca ünlü plajları, hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı.

İstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimde oy kullanmak amacıyla tatilini yarıda kesen seçmenlerden sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki plajlar, turistler ile bölge sakinlerine kaldı.
Kuşadası'nın dünyaca ünlü plajları, hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. İlçelerdeki otellerde doluluk oranı, yüzde 90'lara ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimde oy kullanmak amacıyla rezervasyonlarını iptal edenler ve tatilini yarıda kesip dönenler nedeniyle Kuşadası'nda hafta içi boş kalan plajlar doldu. Kadınlardenizi Plajı, Milli Park Plajı ve Sevgi Plajı'na bölge sakinleri ve turistler akın etti. Turizmciler, İstanbul'daki seçimin ardından sezonun tam anlamıyla başlayacağını belirterek, hafta sonu kalabalığının artık her günü olacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldıİstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldıİstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldıİstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldı

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Bingöl’de heyelan nedeniyle iki ev boşaltıldıBingöl’de heyelan nedeniyle iki ev boşaltıldı
Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldıKadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'daki sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

Sel felaketinde ölü sayısı yükseldi

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

İstanbul trafiğinde son durum! Tatil yoğunluğu başladı

İstanbul çıkışında tatil yoğunluğu başladı!

Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı

Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı

İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Üsküdar ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Üsküdar ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.