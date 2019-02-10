"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı"ndan milyonlarca araç geçti

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli yol güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimini 2018 yılında 11 milyon 110 bin 449 araç kullandı.

Ağır kış şartlarında sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 kara yoluna alternatif olarak yapılan Anadolu Otoyolu, hizmete girmesiyle adeta "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" oldu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yaşanan trafik yoğunluğu da Anadolu Otoyolu'nun kullanılmaya başlanmasıyla azaldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden geçen yıl Ankara yönüne 4 milyon 858 bin 316, İstanbul yönüne ise 6 milyon 252 bin 133 araç olmak üzere toplam 11 milyon 110 bin 449 araç geçiş yaptı.

Otoyolda özellikle bayram tatillerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

- Otoyol 87 kamerayla izleniyor

Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli kesimi ve Kaynaşlı Gişeleri arasında bulunan 23 kilometrelik kesim, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden 87 kamerayla izleniyor.