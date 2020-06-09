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İstanbul'un fethini "işgal" olarak nitelendiren Mısır'ın resmi fetva kurumu tepkilerin ardından geri adım attı

09.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

Dar El İfta, İstanbul'un fethini "işgal" olarak nitelendirmesinin tepki toplamasının ardından geri adım attı. Kurum yeni açıklamasında fethin, "Hz. Muhammed tarafından önceden müjdelendiğini ve Osmanlı'nın büyük sufi sultanı Fatih Mehmet tarafından gerçekleştirildiğini" belirtti.

İstanbul'un fethini "işgal" olarak nitelendiren Mısır'ın resmi fetva kurumu tepkilerin ardından geri adım attı

Mısır'da dini fetvalar yayımlamaktan sorumlu kurum Dar El İfta, İstanbul'un fethini "işgal" olarak nitelendirmesinin tepki toplamasının ardından geri adım attı.

Mısır merkezli Al-Masry Al-Youm gazetesi 8 Haziran'da Dar El İfta'nın "Konstantinopolis'in fethi büyük bir İslami fetihtir" açıklamasını yayımladı.

Dar El İfta 7 Haziran'da internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Bizans İmparatorluğu döneminde adı Konstantinapolis olan İstanbul'un 1453 yılında fethedilmesini "Osmanlı'nın İstanbul'u işgali" olarak nitelendirmişti.

Kurum yeni açıklamasında ise, "Fethin Hz. Muhammed tarafından önceden müjdelendiğini ve Osmanlı'nın büyük sufi sultanı Fatih Mehmet tarafından gerçekleştirildiğini" belirtti.

Dar El İfta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fetih ile ilgisinin bulunmadığını açıklamasında vurguladı ve bunun için Erdoğan'ın "Fatih Sultan Mehmet ile akrabalığı yok" ifadesine yer verdi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fetva silahını, ülkesinde tiranlığını kuvvetlendirmek için ve yurt dışında da amaçlarını meşrulaştırmak için kullandığı" ifadeleri de yer aldı.

Kurum önceki açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'daki rolünü sertçe eleştirerek, onu "yurt dışındaki sömürgeci amaçlarını meşrulaştırmak için fetvaları istismar etmekle" suçlamıştı.

Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılması için çalışma başlatılması kararı verdi

Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılması için çalışma başlatma kararı da bu açıklamada kınanmıştı. Açıklamada, "Ayasofya'yı camiye dönüştürmenin Erdoğan için bir seçim silahı haline geldiği" ifade edilmişti.

Dar El İfta'nın "işgal" nitelendirmesi, İstanbul'un fethinin yıldönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasının ardından geldi.

Dar El İfta'nın bu açıklaması, Mısırlı sosyal medyada kullanıcıları tarafından "dini siyasallaştırdığı" ve Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'yi "memnun etmeye çalıştığı" gerekçesiyle eleştirilmişti.

'Fetvaların siyasallaştırılması yalancılıktır'

Amr Gabr Twitter'da "Bu fetvayla kurumun Hz. Muhammed'in ifadelerini çarpıttığını" söyledi.

Muhammed Yousri ise, "Bu yanıltıcı açıklama, dine ihanet ve tarihin çarpıtılması anlamına geliyor. Fetvanın siyasallaştırılması yalancılıktır" dedi.

Başka Twitter kullancıları ise kurumun Mısır'ın 7'inci yüzyılda Müslüman Araplar tarafından fethinin de "işgal" olarak mı yorumlanması gerektiğini sorguladı.

Muhammed el Sagheer, "Dar El İfta Konstantinopolis'in fethini Osmanlı işgali olarak tanımlıyor. Mısır'ın fethini de Arap işgali olarak tanımlayabileceğini göz ardı etmememiz gerek" dedi.

'Zaylaiyaat' isimli kullanıcı da, "Bu mantığı tersine çevirirsek, Mısır'ın fethi bir Arap işgali ve işgalciler ülkeyi terk etmeli. Bu tür yalan fetvalar İslam'a hizmet etmiyor ve resmi fetva kurumlarına olan nefreti derinleştiriyor" dedi.

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler, Müslüman Kardeşler kökenli Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ordu tarafından devrildiği ve yerine Abdülfettah Sisi'nin geldiği 2013'ten beri gerilimli.

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