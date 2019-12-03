İstanbul'un su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 300 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 35,65 olarak ölçüldü.

İSKİ Genel Müdürlüğünden AA'ya yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranının geçmiş yılların ortalamalarına göre sıra dışı olmadığı belirtildi.

2016 yılında doluluk oranlarının yüzde 37, 2014'te yüzde 45, 2013'te ise yüzde 39 seviyesinde olduğu belirtilen açıklamada "İstanbul'da mevsim ortalamalarının altında yağışsız geçen bir ekim ve kasım ayı yaşansa da yağışların aralık ayı itibarıyla artması ve barajlardaki doluluk oranlarının da geçmiş yıllarda olduğu gibi hızla yükselmesi beklenmektedir." denildi.

İstanbul'da kışın daha az, yazın ise daha fazla olmakla birlikte günde ortalama 3 milyon metreküp su tüketildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barajlardaki toplam su miktarı, günlük tüketilen su miktarına bölünerek 'İstanbul'un şu kadar günlük suyu kaldı.' şeklinde verilen haberler gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu da tedirgin edebildiği için doğru bilgilendirme olarak görmemekteyiz. Bazı günler günlük su ihtiyacının yüzde 80'i barajların dışındaki kaynaklardan alınabiliyor. Çünkü İstanbul'da barajların dışında farklı su kaynakları da bulunmaktadır. Melen, Yeşilçay, Istrancalar ve yeraltı suları gibi farklı kaynaklardan da İstanbul'a her gün su temin edilebilmektedir. Sadece 1 Aralık'ta bu kaynaklardan 2 milyon 368 bin metreküp su alınmıştır. Bu rakam, aynı tarihte İstanbul'un tamamında kullanılan suyun yüzde 80'i kadardır. Yani, İstanbul'da herhangi bir su tehlikesi bulunmamaktadır."