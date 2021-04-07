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İşte 1xNF-5 uçağının özellikleri | Daha önce kaç kazası var?

07.04.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Kuvvetleri’nde 1987 tarihinden beri kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları sırasında uçuş sistemleri ve performansları vesilesiyle akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak biliniyor. Dünya havacılık literatürüne bakıldığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı biliniyor.

İşte 1xNF-5 uçağının özellikleri | Daha önce kaç kazası var?

Eskişehir 1’inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı tarafından, Ağustos 1993 tarihinde başlatılan proje dâhilinde;

Daha iyi görüş alanı sağlamak adına kokpitte bulunan aynalar, F-4 uçaklarında kullanılan aynalarla değiştirilip, ek bir ayna takılmıştır.

Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak adına tekrardan tasarlandı.

Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff / flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edildi, bu bölgelere yapısal tadilat uygulandı.

Uçağın gösteri için duman salabilmesi adına yakıt deposu olarak kullanılan kanat ucu depolarının diğer depolarla irtibatları kesilerek boya tankına dönüştürüldü, tank içerisindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi adına boya tankı içine hidrolik bir pompa takıldı.

Uçakların gövdesi şu anki hâline boyandı.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi’ne tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994 tarihinde bitirilerek birliğine teslim edildi.

Yapılan tadilatlara ek olarak, uçuşun ardından performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması için 2000’de uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi dâhil edildi. Türk Yıldızları 2010’dan itibaren modernize edilen NF-5 2000 uçaklarıyla gösterilerini yapmaktadır. Şu anda tim görevine “10” adet NF-5A 2000 ve “6” adet NF-5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.

NF-5 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ;

Genişlik:25,8 feet

Uzunluk:47,2 feet

Ağırlık:14689 lb

Yükseklik:13,2 feet

Takat:A/B 2x4300 lb

Takat:2x2925 lb

Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4

Yakıt:3964 lb

G Limitleri:7,33 / -3,0

Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)

Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second

Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.

DAHA ÖNCE KAZASI VAR MI?

7 Nisan 2021'de Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bir 1xNF-5 gösteri uçağı düştü. Düşen uçağın pilotu şehit oldu.


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