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İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Yerel seçimler yaklaşıyor, anket şirketlerinin yanı sıra partiler de kendi anketlerini yaptırıyor. Son olarak AK Parti yaptığı SMS anketiyle halkın nabzını tuttu. Oylama sonucunda çok farklı ve sürpriz sonuçlar çıktığı öğrenildi. İstanbul’da yapılan tüm anketlerde Binali Yıldırım’ın adının çıktığı, Süleyman Soylu’nun isminin hem İzmir’de hem de İstanbul’da verildiği, Ankara için atılan SMS mesajlarına ise Mehmet Özhaseki, Ali Babacan ve Veysel Tiryaki’nin isminin yazıldığı değerlendirildi

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

AK Parti’nin, yerel seçimler konusunda halkın nabzını tutmak için ilk defa yaptığı SMS anketlerinden sürpriz sonuçların çıktığı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, birçok yerde partinin gündemindeki isimler değil, farklı aday isimleri karşılaştıklarını dile getirdi.

AK Parti’nin, 12 milyon seçmene gönderdiği SMS mesajlarında hem mevcut belediye başkanlarından memnuniyet, hem de yeni isim önerileri sorulmuştu. Özellikle “tebdil-i kıyafetle” yapılan çalışmalar ile SMS anketlerinden çıkan sonuçlar birbirini doğrular nitelikte. Bu sonuçlardan yola çıkılarak yapılan değerlendirmelerde 31 Mart 2019 seçimlerinde “Parti içinde yapılan temayüller değil, vatandaşın tercihlerinin” ön plana çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kurmayları “Çok farklı ve sürpriz sonuçlar alınıyor. Mesela, bir ilçede seçmenler, hiç bilmediğimiz bir doktorun adını yazıp göndermiş. Orada çok seviliyormuş belli ki. Bu tip sonuçlar çıktığında, farklı yöntemlerle seçmenin nabzı tekrar ölçülüyor ve sonucu teyit ediyoruz” değerlendirmesi yaptı.

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM, ANKARA'DA MEHMET ÖZHASEKİ

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; İstanbul’da yapılan tüm anketlerde Binali Yıldırım’ın adının çıktığı, Süleyman Soylu’nun isminin hem İzmir’de hem de İstanbul’da verildiği, Ankara için atılan SMS mesajlarına ise Mehmet Özhaseki, Ali Babacan ve Veysel Tiryaki’nin isminin yazıldığı ifade edildi. TBMM Başkanı Yıldırım’ın, yakın çevresine “İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığını istemediğini” söylediği, ancak son kertede Cumhurbaşkanı’nın vereceği karara uyacağını dile getirdiği belirtiliyor. Ayrıca, İstanbul’da 25 ilçe belediyesini elinde bulunduran AK Parti’nin, mevcut başkanlardan büyük bölümünü değiştireceği de konuşuluyor. AK Parti kurmayları, Kâğıthane, Ümraniye, Beykoz, Zeytinburnu, Güngören, Arnavutköy, Beyoğlu ve Bahçelievler belediye başkanlarının üç dönem kuralına takıldığını, ancak bazı isimlerle ilgili ‘istisna’ olabileceğini dile getiriyor.

İSİMLER ÖNE ÇIKMAYA BAŞLADI

Öte yandan, AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı nedeniyle milletvekillerinden belediye başkan adayı gösterilmesi düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. TBMM’de 290 sandalyeye sahip AK Parti’nin, ikiden fazla milletvekilinin belediye başkanı olarak seçilmesi durumunda, komisyonlardaki çoğunluğunu kaybedeceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, bu riskin göze alınamayacağını, bu nedenle de milletvekillerinden en fazla iki ismin aday gösterilebileceğine dikkat çekiyor. Aday olmak için milletvekilliğinden istifa şartı bulunmuyor. Aday olan kişinin belediye başkanı seçilmesi durumunda ise milletvekilliği düşüyor.

Yeni Şafak gazetesinden Fazlı Şahan’ın haberine göre ise AK Parti’de belediyeler için gösterilecek isimler bir dizi çalışma sonrasında netleşecek ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bazı isimler ön plana çıkmaya başladı. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile mevcut başkan Mustafa Tuna’nın isimleri kulislerde konuşuluyor.

Siyasette seçmen ve teşkilatların ‘ithal adaya’ soğukluğu Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi’nin Ankara araştırmasında da ortaya çıktı. Ankara'da bin 620 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada, vatandaşın yüzde 59,3'ü 'partiye oy veririm' dedi. Adayın ‘yerli’ olmasına dikkat edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 19,1'i ile ikinci sırada çıktı.

Ayrıca TBMM’deki değişecek dengeler açısından gösterilecek ismin milletvekili olup olmaması, teşkilattan gelip gelmemesi, kabine de revizyona yol açıp açmaması ve belediyecilik tecrübesi gibi faktörlerin de nihai karar da etkili olması bekleniyor. Söz konusu faktörlerin dışında AK Parti’nin Ankara’da gözü diğer dengelerde olacak. 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı ile giren AK Parti ve MHP bu seçimlere kendi adaylarıyla yarışa katılacaklarını ilan ettiler. AK Parti, Ankara Büyükşehir'in adayını belirlerken CHP-İYİ Parti ve HDP'nin olası bir uzlaşmasını da isim belirlemede dikkat etmesi bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
hala akapeye inanıp oy verenler mi var ? bunca hırsızlığa arsızlığa yolsuzluğa dinsizliğe rağmen. dindar nesil yetiştircez dediler deist oldu insanlar
HER BIJI HDP...KRALINA GIDER BU HALK YILMAZ ...
mustafa tuna gibi başkan bir daha bulunmaz onu aday yapın ilk kez ak partiye oy veririm
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