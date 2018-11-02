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İşte aynı kaloriye sahip birbirine zıt yiyecekler!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BESLENME HABERLERİ  | 02.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için beslenme alışkanlıkları önemlidir. Düşük kalorili, az şekerli ve düşük karbonhidratlı besinler yemek sağlıklı olmamızı sağlar. Bu açıdan tükettiğiniz besinlerin kalori ve içindeki maddelere dikkat etmelisiniz. İşte aynı kaloriye sahip birbirine zıt yiyecekler...

İşte aynı kaloriye sahip birbirine zıt yiyecekler!

1
Avokado besleyici olması açısından vücuda büyük fayda sağlar. İşlenmiş gıdalara göre daha besleyici olmasının yanı sıra çok düşük kalorili olduğundan tüketimi en doğru besinlerden biridir.

2
Sos ilaveli makarna herkesin vazgeçilmezleri arasındadır ancak içindeki besin değerleri açısından yüksek kaloriye sebep olmaktadır. Makarna tüketileceği zaman hafif ve az kalorili soslar kullanmak bu açıdan önemlidir.

3
Bitter çikolatanın sütlü çikolataya göre daha fazla kaloriye sahip olup olmadığı henüz bilinmese de bitter çikolatanın genellikle daha sağlıklı olduğu düşünülür. Sütlü çikolatadan daha az şeker, lif ve demir içerdiğinden daha besleyici olduğu bilinmektedir.

4
Yarısı küçük bir avokadonun sadece 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı kadar aynı kaloriye sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, yağ içeriğinin oldukça benzer olduğunu, ancak bunların lif içeriği ve ağırlığının büyük ölçüde değiştiğini görebilirsiniz.

5
İki besin de aynı miktarda kaloriye denk gelir. Bu iki besin atıştırmalık olarak kullanılabilir fakat sağlık açısından daha önemli ve içinde bol miktarda vitamin bulundurduğu için badem tüketmek daha yararlıdır.

6
Beyaz patates gibi kalorisi yüksek yiyeceklerden kaçınmamızın nedeni; içerisinde bulundurduğu şeker ve karbonhidratın fazla olmasıdır.

7
Bir porsiyon kuruyemiş yedikten sonra tatmin olmadığınızı hissettiğinizde bunun gibi yiyecekleri ölçmek için bir gıda ölçeği kullanabilirsiniz. Bunu kullanmak ne yediğinizi bilmenize yardımcı olur. Beslenme durumunuzun farkında olun, kalorilere özen gösterin. Bu işlem zaman alsa da aradaki farkı göreceksiniz!

8
Her birinde 150 gram yoğurt ve meyve bulunan bu iki kasenin farkı 300 kaloridir. Bunun sebebi ise sağ kasedeki besinlerin içeriğindeki kalori miktarının daha yüksek olmasıdır. Hedefiniz yağ kaybıysa yemeğinizi hazırlarken tüketeceğiniz besinlerin kalorisine daha dikkat etmelisiniz.

9
Muzlar içinde az miktarda protein ve karbonhidrattan oluşur. Muzu protein açısından yüksek olan çeşitli besinlerle farklı lezzetler meydana getirerek içindeki protein miktarını artırabilirsiniz.

10
Besinlerden az miktarda tüketmeniz sağlık açısından çok önemlidir. Belli bir miktardan sonra tüketmeye devam edeceğiniz her besin daha fazla kaloriye dönüşmeye sebep olur.

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330 gram karpuzun kalori olarak 1 bar çikolataya denk geldiği görülür. Karpuz içinde bol miktarda A ve C vitamini bulundurduğu için daha sağlıklıdır.

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2 adet bisküvi ve 200 gram üzüm aynı kaloriye denk gelmektedir. Bisküvi yerine üzüm tüketimi daha sağlıklı olmaktadır. Üstelik üzüm içinde hiç yağ bulundurmuyor!

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Kaynak: Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
sağlıklı yaşam beslenme

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