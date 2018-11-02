İşte aynı kaloriye sahip birbirine zıt yiyecekler!

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Avokado besleyici olması açısından vücuda büyük fayda sağlar. İşlenmiş gıdalara göre daha besleyici olmasının yanı sıra çok düşük kalorili olduğundan tüketimi en doğru besinlerden biridir.



Sos ilaveli makarna herkesin vazgeçilmezleri arasındadır ancak içindeki besin değerleri açısından yüksek kaloriye sebep olmaktadır. Makarna tüketileceği zaman hafif ve az kalorili soslar kullanmak bu açıdan önemlidir.



Bitter çikolatanın sütlü çikolataya göre daha fazla kaloriye sahip olup olmadığı henüz bilinmese de bitter çikolatanın genellikle daha sağlıklı olduğu düşünülür. Sütlü çikolatadan daha az şeker, lif ve demir içerdiğinden daha besleyici olduğu bilinmektedir.



Yarısı küçük bir avokadonun sadece 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı kadar aynı kaloriye sahip olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca, yağ içeriğinin oldukça benzer olduğunu, ancak bunların lif içeriği ve ağırlığının büyük ölçüde değiştiğini görebilirsiniz.



İki besin de aynı miktarda kaloriye denk gelir. Bu iki besin atıştırmalık olarak kullanılabilir fakat sağlık açısından daha önemli ve içinde bol miktarda vitamin bulundurduğu için badem tüketmek daha yararlıdır.