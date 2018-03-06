İşte bir mucize böyle doğuyor

Sistoskop, idrar kesesindeki taşların tespiti için kullanılıyor. Nilsson bu alete monte ettiği bir kamera ile bebeğin anne karnındaki halini an an fotoğraflamayı başardı. 1965 yılında Lisson tarafından yayınlanan "A Child is Born" (Bir Çocuk Doğuyor) isimli fotoğraf kitabı, birkaç gün içinde tükendi. Medikal fotoğrafçılığın öncüsü Lennart Nilsson 2017 yılında hayatını kaybetti. Ancak kitabı hala en çok satanlar arasında. İşte,Nilsson'un objektifinden anne karnındaki bebeğin gelişimi...

Bir bebeğin anne karnındaki gelişimini hiç bu kadar yakından görmemiştiniz!

1 / 22 Sıfırıncı gün. Sperm hücresi, fallop borusundan geçiyor. Hedefi 200 küsur milyon rakibini alt etmek, yumurtaya ulaşan ilk sperm olmak...

2 / 22 Yumurta

3 / 22 Karşılaşma anı.

4 / 22 Babanın 200 milyon sperminden 1 tanesi yumurtaya ulaşıyor... Sperm hücresi. Başının içerisinde tüm genetik materyali taşıyor.

5 / 22 Sperm hücresinin baş kısmı, ilk gün. Genetik yapının tamamı -resimde de görünüyor ki- şimdiden yerli yerinde!

6 / 22 İkinci hafta: Yolculuğunu tamamlayan embriyo, rahim duvarına yapışıyor. Görüntüsü aynı bir koza gibi; artık rahimden beslenip, büyüme vakti...

7 / 22 22 günlük gelişimdeki embriyo. Gri alan, ileride bebeğin beyni olacak!

8 / 22 Gelişmenin 18. gününe gelindiğinde fetusun kalbi atmaya başlar.

9 / 22 Döllenmeden 28 gün sonra.

10 / 22 Beşinci haftada fetüsün uzunluğu 9 milimetredir; yüzünü, ağız, burun delikleri ve gözlerini görmek mümkündür.

11 / 22 40. gün gelişme. Fetüsün dış hücreleri plasentayı oluşturmak için uterus duvarının gevşek yüzeyi ile birleşir.

12 / 22 8 haftalık gelişme sonunda.

13 / 22 10. Hafta: Göz kapakları henüz yarım açık, işlevselliğini tam kazanması için halâ birkaç güne daha ihtiyacı var.

14 / 22 16. Hafta: Bebeğin vücut şekli artık oldukça belirgin!

15 / 22 Ceninin elleri de, aynı gözleri gibi birkaç gün sonra işlevsel olmaya, hareketlenmeye başlayacak...

16 / 22 Vücut derisi 16. haftada henüz incecik; damar gelişimi derinin altından açıkça görülebiliyor!

17 / 22 18. Hafta: Kulakların gelişimi ilerliyor; artık bebek dış dünyayı duyabilmeye başlıyor!

18 / 22 19- Hafta ve tırnaklar :)

19 / 22 20. Hafta: Bebeğin vücudundaki tüylenme kafasından başlıyor; kaşlar, bıyıklar ve hattâ saç kökleri hazır sayılır... Şu an bebeğimizin boyu yaklaşık 20 santimetre...

20 / 22 24. Hafta...

21 / 22 6. Ay...