İşte bir mucize böyle doğuyor

Sistoskop, idrar kesesindeki taşların tespiti için kullanılıyor. Nilsson bu alete monte ettiği bir kamera ile bebeğin anne karnındaki halini an an fotoğraflamayı başardı. 1965 yılında Lisson tarafından yayınlanan "A Child is Born" (Bir Çocuk Doğuyor) isimli fotoğraf kitabı, birkaç gün içinde tükendi. Medikal fotoğrafçılığın öncüsü Lennart Nilsson 2017 yılında hayatını kaybetti. Ancak kitabı hala en çok satanlar arasında. İşte,Nilsson'un objektifinden anne karnındaki bebeğin gelişimi...