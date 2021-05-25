İşte bu yüzden cinsel isteksizlik yaşıyorsunuz! Bir an önce üzerine gitmezseniz...

Cinsel isteksizlik, çok yüksek oranlarda psikojenik kökenli olarak gerçekleşir. Bu sorunla karşılaşan bireyler cinsel isteksizlik yaşadığı dönemde partneriyle cinsel birliktelik sıklığını azaltabilir ya da hiç cinsel birliktelik yaşamayabilirler. Ayrıca mastürbasyon ve çeşitli seks oyuncaklarından da uzak durmayı tercih edebilirler. Biz de bu yazımızda cinsel isteksizliğin asıl sebeplerine dikkat çekmeye çalıştık. Keyifli okumalar!

KADINLAR SÖZEL, ERKEKLER GÖRSEL OLARAK UYARILIR

Cinsel isteksizlik sorunu kadınlarda da, erkeklerde de farklı nedenlerden ötürü ortaya çıkar. Dediğimiz gibi kadınlar sözel olarak uyarılırlar bu nedenle kadınların uğradığı sözel şiddet, ruhlarını inciten bir söz, kadınları cinsellikten soğutabilir. Erkekler, görsel olarak uyarılır demiştik. Bu nedenle fiziksel görünüm erkek için çok önemli. Örneğin partnerinin her zaman aynı kıyafetleri giydiğini gören bir erkek partnerine ilgisini kaybedebilir.

YANLIŞ İNANIŞLAR CİNSEL İSTEKSİZLİĞİN ORTAYA ÇIKMASINDA TEMEL FAKTÖR

Öyleyse birkaç yanlış inanıştan bahsedelim:

Cinselliği daima erkek başlatmalı: Yanlış. Doğrusu kadın ya da erkek kim uyarılmışsa cinselliği o taraf başlatabilir.

Erkek daima sevişmeye hazır olmalı: Yanlış. Erkekler kadınlara göre gün içerisinde daha fazla cinsel istek duyabilir. Fakat bu durum, erkeklerin daima erekte halde olmaları gerektiği anlamına gelmez.

Penis erkekliğin, gücün göstergesi: Yanlış. Erkeklere çocukluktan itibaren anlatılan bu hikaye, erkeklere gereksiz sorumluluk yüklemekten başka bir işe yaramıyor. Ayrıca penis, duygulardan ve stresten kolaylıkla etkilenebilen bir organ. Tıpkı diğer organlar gibi.

DEPRESYON, YOĞUN STRES, ÖZ GÜVEN KAYBI GİBİ DURUMLAR CİNSEL İSTEKSİZLİĞE SEBEP OLABİLİR

Moraliniz bozuksa, kafanızda başka sorunlar varsa cinselliğe odaklanmanız zorlaşabilir. Bu durum da sürekli hale geldiğinde cinsel isteksizliğe sebep olabilir.