İşte bu yüzden cinsel isteksizlik yaşıyorsunuz! Bir an önce üzerine gitmezseniz...

Cinsel isteksizlik, çok yüksek oranlarda psikojenik kökenli olarak gerçekleşir. Bu sorunla karşılaşan bireyler cinsel isteksizlik yaşadığı dönemde partneriyle cinsel birliktelik sıklığını azaltabilir ya da hiç cinsel birliktelik yaşamayabilirler. Ayrıca mastürbasyon ve çeşitli seks oyuncaklarından da uzak durmayı tercih edebilirler. Biz de bu yazımızda cinsel isteksizliğin asıl sebeplerine dikkat çekmeye çalıştık. Keyifli okumalar!
Cinsel isteksizlik sorunu kadınlarda da, erkeklerde de farklı nedenlerden ötürü ortaya çıkar. Dediğimiz gibi kadınlar sözel olarak uyarılırlar bu nedenle kadınların uğradığı sözel şiddet, ruhlarını inciten bir söz, kadınları cinsellikten soğutabilir. Erkekler, görsel olarak uyarılır demiştik. Bu nedenle fiziksel görünüm erkek için çok önemli. Örneğin partnerinin her zaman aynı kıyafetleri giydiğini gören bir erkek partnerine ilgisini kaybedebilir.
Öyleyse birkaç yanlış inanıştan bahsedelim:
Moraliniz bozuksa, kafanızda başka sorunlar varsa cinselliğe odaklanmanız zorlaşabilir. Bu durum da sürekli hale geldiğinde cinsel isteksizliğe sebep olabilir.
Günlük yaşamda karşılaştığımız durumlar, partnerle yaşanan olumsuz deneyimler cinselliğin bastırılmasına sebep olabilir. Bu nedenle cinsel isteğin sadece üzeri örtülebilir. Fakat asla ortadan kalkmaz.
Bazı erkekler, bir kere sertleşme sorunu yaşadığında, bu durumun sürekli devam edeceği yanılgısına kapılabilir. Bu nedenle partnerinden uzak durmayı tercih edebilir, bu durum da tahmin edileceği gibi cinsel soğukluğa sebep olabilir.
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