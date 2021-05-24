İşte bu yüzden daha yaşlı görünüyorsunuz! Çok daha genç görünmek için bu tavsiyelere kulak verin

Olduğundan yaşlı görünmek bütün kadın-erkek herkesin endişesi. Vücut yapısına veya yüz şekline göre bazı kadınlar olduğundan genç görünürken bazılarının yaşı olduğundan daha fazla görünebilir. Saçlara verilen şekil, ciltte meydana gelen sivilce veya başka tür lekeler, göz altı morlukları gibi etmenler bir insanın asıl yaşına göre büyük göstermesine yol açabilir. İşte daha yaşlı görünmenize sebep olan şeyler ve bunu önlemek için yapmanız gerekenler...

KİLONUZA DİKKAT EDİN VE VÜCUT TİPİNİZE GÖRE GİYİNİN

Kilo, başlı başına yaşlı gösteren bir faktör. Fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın! Bunu yaparken sağlıklı ve sizi dinç tutacak besinler alın. Diyetinizi sporla desteklemeniz size iyi gelir ve daha dik bir yürüyüş, daha canlı bir görünüm sağlar. Öte yandan bazı kadınlar bilmeden kendilerini kilolu gösteren kıyafetler giyerler. Oysa giyim hataları, kişinin kendi proporsiyonuna uygun giyinmemesi yaşlı ve olgun bir görüntüye sebep olabilir. Söz gelimi, göğüsleri iri olan bir kadın, yuvarlak yaka ve büyük desenli bir bluz giydiğinde olduğundan kilolu ve yaşlı görünür. Oysa V yakalı ve çok küçük desenli bir gömlek, daha ince ve genç görünüm elde edilmesini sağlar.