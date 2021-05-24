İşte bu yüzden daha yaşlı görünüyorsunuz! Çok daha genç görünmek için bu tavsiyelere kulak verin

Olduğundan yaşlı görünmek bütün kadın-erkek herkesin endişesi. Vücut yapısına veya yüz şekline göre bazı kadınlar olduğundan genç görünürken bazılarının yaşı olduğundan daha fazla görünebilir. Saçlara verilen şekil, ciltte meydana gelen sivilce veya başka tür lekeler, göz altı morlukları gibi etmenler bir insanın asıl yaşına göre büyük göstermesine yol açabilir. İşte daha yaşlı görünmenize sebep olan şeyler ve bunu önlemek için yapmanız gerekenler...
Kilo, başlı başına yaşlı gösteren bir faktör. Fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın! Bunu yaparken sağlıklı ve sizi dinç tutacak besinler alın. Diyetinizi sporla desteklemeniz size iyi gelir ve daha dik bir yürüyüş, daha canlı bir görünüm sağlar. Öte yandan bazı kadınlar bilmeden kendilerini kilolu gösteren kıyafetler giyerler. Oysa giyim hataları, kişinin kendi proporsiyonuna uygun giyinmemesi yaşlı ve olgun bir görüntüye sebep olabilir. Söz gelimi, göğüsleri iri olan bir kadın, yuvarlak yaka ve büyük desenli bir bluz giydiğinde olduğundan kilolu ve yaşlı görünür. Oysa V yakalı ve çok küçük desenli bir gömlek, daha ince ve genç görünüm elde edilmesini sağlar.
Sadece cilt bakımı yaptırmak veya kuaföre gidip fön çektirmek cilt ve saç bakımınız için yeterli mi? Tabii ki hayır. Öncelikle günlük rutininize cilt ve saç bakımını, temizliğini mutlaka katmanız gerekir. Her daim canlı, parlak, temiz olan saç ve cilt, gençlik iksiri gibidir desek yeridir. Bu sizi ruhen de canlandırır, kendinizi daha güzel hissetmenizi ve genç görünmenizi sağlar. Bolca su içmek ve uyumak ise genç görünüm için elzemdir.
Çok koyu ve sönük renkler insanı yaşlı gösterir, canlı renkleri tercih edin. Kış aylarında bile pembe, sarı, kırmızı, yeşil tonlarını tercih edin. Kabanınız siyah da olsa yakanıza taktığınız renkli bir atkı sizi enerjik ve genç gösterecektir. Olduğunuzdan yaşlı gösterecek olan gri, kahve gibi silik renklerden kaçının.
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