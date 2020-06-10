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İşte dünyanın en küçük satranç takımı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.06.2020 09:20 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, dünyanın en küçük satranç takımını yaptı. 9 milimetre olan mikro eserini 5 ayda tamamlayan Korkmaz, normal boyutlardaki satranç takımı ile aynı özelliklere sahip mikro eserin tescili için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuracak.

Türkiye'nin tek, dünyanın ise 3 mikro heykeltıraşından Necati Korkmaz, dünyanın en küçük satranç tahtası takımını yaptı. Korkmaz, 9 milimetrelik eserini yapmaya geçen ocak ayında başladı. Normal boyutlardaki satranç tahtası ile aynı özelliklere sahip mikro eser, Korkmaz tarafından yaklaşık 5 ayda tamamlandı. Şişe mantarı üzerine oturtulan satranç tahtasında şah, vezir, kale, fil, at ve piyondan oluşan 32 taşın bire bir aynısı yer alıyor. Detayları sadece mikroskop altında görülebilen satranç takımı, aynı zamanda özel çubuklarla tutularak oynanabiliyor. Korkmaz, ilerleyen günlerde eserin dünyadaki en küçük satranç takımı olduğunun tescili için 'Guinness Dünya Rekor Kitabına' başvuracak.

'AMACIMIZ REKORU KUŞADASI'NA GETİRMEK'

Dünyada bugün kadar yapılmış ve Guinness'e kayıtlı en küçük satranç tahtasının 15 milimetre boyutunda olduğunu belirten Necati Korkmaz, "Benim yaptığım eser neredeyse bunun yarısı kadar. Amacımız ABD'nin elinde tuttuğu rekoru Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirmek" dedi.

(DHA)

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