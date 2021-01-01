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İşte dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu

01.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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İşte dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu

ZTE’nin ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 4G, uygun fiyatla satışa sunulacak. İşte telefonun özellikleri...

ZTE, geçtiğimiz haftalarda dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 ile karşımıza çıkmıştı. Çinli teknoloji devinin 2021 yılında ise uygun fiyatla gelecek olan ZTE Axon 20 4G modelini tanıtacağı ortaya çıktı. 4G’li modelde tek fark sadece işlemci olacak gibi görünüyor.

Telefonda 6.92 inç büyüklüğünde 2460 × 1080 çözünürlüğünde 90Hz tazeleme hızına sahip OLED ekran bulunacak. İşlemci bölümünde ise Unisoc Huben T618 yonga setine yer verilecek. 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan telefon yine ekran altı kameraya sahip olacak.

Telefonun arkasında 64 Megapiksel f/1.8 diyafram ana + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram arka kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 Megapiksellik sefile kamerası bulunacak.

Kutusunan Android 11 işletim sistemi ve 30W hızlı şarj ve, Qualcomm Quick Charge 4+ destekli 4.220 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun 400 dolar bandında olması bekleniyor.

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