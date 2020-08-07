İşte evde yoğurt yapmanın püf noktası! Sütü havalandırırken...

Evde yaptığınız yoğurtla hem dengeli beslenmeyi sağlayacaksınız hem de bağırsaklarınızı ve midenizi hazır yoğurtların zararlı etkilerinden koruyacaksınız. Yoğurt yapımında kullanacağınız malzemeler, mayalanma süresi ve dış etkenler gibi pek çok noktayı sizler için bu yazıda derledik. Bakalım evde yoğurt yapımında püf noktalar nelermiş?

HANGİ SÜTTEN YOĞURT YAPMALIYIZ?

Belki yoğurt mayalayacak vaktiniz yok, belki de nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Size ilk adım olarak süt seçiminden bahsedeceğiz. Süt yoğurdun ana malzemesidir. Günlük taze süte ulaşma imkanınız varsa çiğ sütten yoğurt yapmak her zaman tercih edeceğiniz ilk yöntem olsun. Elbette pastörize sütle de yoğurt yapılır. Ancak pastörize sütlerde yoğurdunuzun tutmama ihtimali oldukça yüksektir. Buna ek olarak sütün içindeki minerallerin ve maddelerin faydasını görmek adına çiğ sütten yoğurt yapmak her zaman daha iyi sonuç verir. Bundan dolayı çiğ süt konusunda güvendiğiniz bir yerden alışveriş yaparak ev yoğurdunun tadına ulaşabileceksiniz.