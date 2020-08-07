İşte evde yoğurt yapmanın püf noktası! Sütü havalandırırken...

Evde yaptığınız yoğurtla hem dengeli beslenmeyi sağlayacaksınız hem de bağırsaklarınızı ve midenizi hazır yoğurtların zararlı etkilerinden koruyacaksınız. Yoğurt yapımında kullanacağınız malzemeler, mayalanma süresi ve dış etkenler gibi pek çok noktayı sizler için bu yazıda derledik. Bakalım evde yoğurt yapımında püf noktalar nelermiş?
HANGİ SÜTTEN YOĞURT YAPMALIYIZ?
Belki yoğurt mayalayacak vaktiniz yok, belki de nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Size ilk adım olarak süt seçiminden bahsedeceğiz. Süt yoğurdun ana malzemesidir. Günlük taze süte ulaşma imkanınız varsa çiğ sütten yoğurt yapmak her zaman tercih edeceğiniz ilk yöntem olsun. Elbette pastörize sütle de yoğurt yapılır. Ancak pastörize sütlerde yoğurdunuzun tutmama ihtimali oldukça yüksektir. Buna ek olarak sütün içindeki minerallerin ve maddelerin faydasını görmek adına çiğ sütten yoğurt yapmak her zaman daha iyi sonuç verir. Bundan dolayı çiğ süt konusunda güvendiğiniz bir yerden alışveriş yaparak ev yoğurdunun tadına ulaşabileceksiniz.
YOĞURT MAYALARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Ev yoğurdu yapımında doğru süt seçimine değindik. Sırada yoğurdun mayalanma işlemi var. Kalitesinden emin olduğunuz taze ve çiğ sütü derin bir kaba koyarak ocakta kaynatma işlemine hemen başlamıyoruz. Şu adımlarla ilerleyerek sütünüzü mayalayabilirsiniz:
İlk olarak kabın ağzına koyduğumuz bir tülbent ile sütü süzerek yabancı maddelerin yüzeyde kalmasını sağlıyoruz. Bu konuda ince delikli bir süzgeç de kullanabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra sütünüzü ocağın üzerine koyabilirsiniz.
Orta ateşte kaynamaya bıraktığınız sütü tahta kaşıkla havalandırın. Yani arada bir sütten tahta kaşıkla bir miktar alıp tekrar kaba geri koymayı kastediyoruz burada. Demir kaşık kesinlikle kullanmayın. Sütle etkileşim içinde olması halinde yoğurdunuz tutmayabilir.
Süt yükselene kadar 6 ile 8 dakika kaynamasını bekleyin. Süt yükseldikten sonra da taşırmadan ocağın altını kısık ateşe getirerek 10 dakika kadar daha kaynatın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Termometre kullanıyorsanız 42-45 derece civarlarında ılıdığında sütünüze 1 litre süte 1 yemek kaşığı yoğurt olacak şekilde mayalama işlemini yapın. Eğer termometre kullanmıyorsanız da parmağınızı süte sokunca yakmayacak bir ısıya ulaştığını hissettiğinizde mayayı süte karıştırın. Dilerseniz çok az miktarda şeker veya tuz da koyarak mayalayabilirsiniz. Mayanızı bir kaba koyup sulandırarak yoğurda karıştırın.
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