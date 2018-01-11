KADIN

İşte hormonal dengesizliğin en sık belirtileri

İşte hormonal dengesizliğin en sık belirtileri

Vücudumuzdaki birçok önemli faktör hormonlar tarafından kontrol ediliyor. Ancak hormon akışının doğal dengesinde yaşanabilecek bazı sorunlar ruh hali, davranış ve fiziksel görünümümüze yansır. Peki hormonal sorunları oluşturan etkenleri nasıl anlayacağız? İşte hormonal dengesizliğin en sık belirtileri...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 46 dakika önce

Her kadının bilmesi gereken hormon dengesizliği belirtileri

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Sivilceler ve akne

Doktorlar akne ani başlangıcının sıklıkla vücuttaki hormonal değişikliklerle ilgili olduğunu belirtiyor. Akneler genelde, vücut androjen hormonunu daha fazla üretmeye başladığı zaman oluşur. Androjen üretimi 11-14 yaşları arasında en üst seviyeye ulaştığında akneler de artmaktadır. Genç kadınlarda menstrüel döngü nedeniyle değişen hormon seviyeleri aknelerde alevlenmelere neden olmaktadır. Bu değişiklikler yağ bezlerinin androjenlere olan hassasiyetini de etkilemektedir.
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Sık baş ağrısı

Endokrinologlara göre, stres ve yorgunluğa ek olarak, sık yaşanan baş ağrılarının sebebi düşük östrojen seviyesi olabilir. Östrojenler yumurtalıklarda üretilen kadınlık hormonları ve beyin ve omurilik metabolik süreçlerin kontrol eder. Östrojenler yumurtalıklarda üretilen beyindeki ve omurilikteki metabolik süreçleri kontrol eden bir hormondur. Bu nedenle yetersizliği veya aşırılığı migrene ve kötü ruh haline neden olabilir.
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Uykusuzluk

Uykusuzluk bir uyarı sinyalidir, çünkü hormon progesteronun eksikliği ile ilişkili olabilir. Uyku uzmanı Dr. Traci Johnson, progesteronun doğal bir gevşetici olduğunu söylüyor. Progesteron eksikliği; kısırlık, tiroid fonksiyon bozukluğu, depresyon, fibrokistik meme, kilo alımı, safra kesesi hastalığı ve panik atak gibi sorunlara neden olur. Ayrıca düzensiz adet döngüsü, magnezyum eksikliği, vajinal kuruluk ve göğüslerde hassasiyet de görülebilir. Bu hormonun fazlalığı ise yorgunluk, adet miktarında azalma, şişkinlik, depresyon ve baş dönmesine yol açabilir. Uzmanlara göre östrojen ve progesteron doğumdan sonra şiddetli bir şekilde azalmaktadır. Bu nedenle bazı kadınlar bu süre içinde uyku sorunları yaşayabilirler. Ancak, diğer durumlarda bu olmamalıdır.
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Aşırı terleme

Aşırı terleme ve sıcaklık, hormonal dengede yanlış olan şeylerin en bariz belirtileridir. Hormonlar vücudumuzun sıcaklığını kontrol eder, bu nedenle dengesizlikleri varsa ısı ''patlamaları'' hissedebiliriz. Doktorlara göre, bu semptom hormon seviyesinin sabit olmadığı menopoz öncesi ve sonrası dönemde görülen tipik bir örnektir.
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Kronik yorgunluk

Hep zaman zaman yorgun oluruz, fakat dinlenirken bile bitkin hissediyorsanız, hormonal bir dengesizlik belirtisi ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Uzmanlar, kronik yorgunluğun tiroid hormonları üretimindeki sorunlarla ilişkili olabileceğini söylüyor.
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Aşırı kilo değişimi

Hormonal dengesizlik sırasında vücudunuz, yediğiniz gıdaya bakılmaksızın kilo alabilir. Bazı hormonların eksikliği veya aşırı üretimi, vücudumuzun yağ toplamasına ve kas kütlesi kaybına neden olur. Örneğin, östrojen, kortizol ve insülin seviyesinin düşük olması karın yağının birikmesine neden olabilir. Tiroid bezinin düşük hormonu metabolizmayı yavaşlatırken vücut kütlesi de artar.
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Saç dökülmesi

Testosteron; erkeklik hormonu olarak bilinmesine rağmen çok düşük düzeyde kadınlarda da üretilir. Bu hormon; doku, kas ve kemik yoğunluğunun sağlanması, cinsel dürtünün artması, iştah ve yağ dağılımı değişikliklerinde görev alır. Eksikliği halinde; libido kaybı, kas kütlesinde azalma ve yağ kütlesinde artış oluşur. Testosteron fazlalığı; yüz ve vücutta erkek tipi kıllanma, akne gelişimi, sesin kalınlaşması ve erkek tipi kellik gibi sorunlara yol açar. Testosteron üretimini azaltan tedavilere başvurulabilir.
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Sindirim problemleri

Pekçok kişi sinirlenmeye bağlı olarak midede rahatsızlık yaşar. Bu etki stres sırasında hormon miktarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Texas Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, bağırsak mikroflorasının yüksek östrojen düzeyinden etkilendiğini gösteriyor.
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Kontrol edilemeyen açlık

Vücudumuz iştahdan sorumlu bir dizi hormon üretir. Bunların dengesizliği kontrol edilemez bir iştah oluşturur. Doktorlar açlığın kontrol altına alınması için leptin ve ghrelin hormonlarının dengelenmiş olduğunu ifade ediyorlar. Leptin, bir şeyler yediğimizde iştahı azaltırken, ghrelin ne zaman yememiz gerektiğini anlamamıza yardımcı oluyor.
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Hafıza Sorunları

Birkaç faktör bazı şeyleri unutmamızı veya bir şeye odaklanmamızı zorlaştırabilir. Bunların arasında hormonlar vardır. Yine sorun, düşük östrojen ve kortizol seviyesindedir. Araştırmalar, östrojen miktarının düşürülmesinin hafıza kaybına, karışık düşüncelere ve konsantrasyon zorluğuna neden olduğunu gösteriyor. Kortizol seviyesi kısa vadeli olsa da hafızayı etkiler.
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Göğüslerdeki değişiklikler

Göğüs boyutundaki değişiklikler hormonal dengesizliğin en ciddi bulgulardan biridir. Östrojen düzeyindeki belirgin düşüş cildin nemi ve elastikiyetini etkiler. Sonuç olarak göğüs biçimi, hacmi ve boyut değişikliklerini kaybeder. Buna ek olarak göğüslerin içinde rahatsızlık veren sert oluşumlar görülebilir. Ulusal Kanser Enstitüsü, kadınlarda meme bezindeki değişikliklerin çok sık meydana geldiğini ve genelde onkolojik vakalar olmadığını söylüyor. Bu, hormonal değişiklikler veya menopoz öncesi oluşabilir. Vücudunuzdan farklı sinyaller alıyorsanız bir uzmana danışmanızda fayda var.
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