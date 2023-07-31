İşte iPhone 15 Pro'nun özellikleri ile ilgili çıkan son söylentiler... Merakla bekleniyor!

iPhone 15 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatı merak ediliyor. Teknoloji devi Apple henüz iPhone 15 serisini tanıtmadığı için iPhone 15 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatı hakkında kesin olarak bir şey söylenemiyor. Ancak eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile ilgili bazı söylentiler yani iddialar dolaşıyor.

MacRumors'un haberine göre bu iddialar şöyle sıralanıyor:

A17 Bionic çip: iPhone 15 Pro modellerinin TSMC'nin 3nm sürecine dayalı olarak üretilen Apple'ın yeni nesil A17 Bionic çipiyle donatılması bekleniyor. Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın ise A16 Bionic çipe sahip olması bekleniyor.

Titanyum çerçeve: Apple Watch Ultra gibi, iPhone 15 Pro modellerinin de paslanmaz çelik yerine titanyum çerçeveye sahip olması bekleniyor.

Ultra ince çerçeveler: Son Apple Watch modellerine benzer şekilde, iPhone 15 Pro'nun ekran çevresinde ultra ince kavisli çerçevelere sahip olacağı söyleniyor.

USB-C bağlantı noktası: Analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 15 Pro modellerinde en az USB 3.2 veya Thunderbolt 3 destekli bir USB-C bağlantı noktası bulunacak ve bu da cihazların Lightning'li mevcut iPhone'lara kıyasla bir kabloyla önemli ölçüde daha yüksek veri aktarım hızlarına sahip olmasını sağlayacak. Kuo, standart iPhone 15 modellerindeki USB-C portunun Lightning gibi USB 2.0 hızlarıyla sınırlı kalacağını söyledi.

Wi-Fi 6E: Sızdırılan bir şemaya göre, yeni Mac'ler ve iPad Pro gibi iPhone 15 Pro da daha yüksek kablosuz hızları için Wi-Fi 6E'yi destekleyecek.

Artırılmış RAM: Tayvanlı araştırma firması TrendForce'un iddiasına göre iPhone 15 Pro modelleri artırılmış 8GB RAM ile donatılacak, standart modeller ise muhtemelen şu anda olduğu gibi 6GB RAM'e sahip olmaya devam edecek.

Eylem düğmesi: iPhone 15 Pro modellerinin Apple Watch Ultra gibi özelleştirilebilir bir Eylem düğmesiyle donatılacağı söyleniyor. Bu düğme, 2007'den beri her iPhone modelinde bulunan Sesli/Sessiz anahtarının yerini alacak. Kullanıcılar muhtemelen bu düğmeyi Sesli/Sessiz, Rahatsız Etmeyin, El Feneri, Düşük Güç Modu ve daha fazlası gibi çeşitli sistem işlevlerine atayabilecekler.

iPhone 15 Pro Max için artırılmış optik yakınlaştırma: Kuo'nun iddiasına göre; iPhone 15 Pro Max bir periskop telefoto lense sahip olacak. Böylece, cihaz iPhone 14 Pro modellerindeki 3x'e kıyasla 5x-6x'e kadar optik yakınlaştırmaya sahip olabilir.

Ultra Geniş Bant iyileştirmeleri: Yine Kuo'ya göre iPhone 15 modelleri, Apple'ın yakında çıkacak Vision Pro kulaklığıyla daha iyi entegrasyon için muhtemelen yükseltilmiş bir Ultra Geniş Bant çipe (şu anda U1 çip olarak adlandırılıyor) sahip olacak. Yeni çip ayrıca AirDrop ve Bul uygulamasındaki konum tabanlı işlevler için daha iyi performans veya daha düşük güç tüketimi sunabilir.

LiDAR Tarayıcı iyileştirmeleri: Kuo'nun iddiasına göre; iPhone 15 Pro modelleri, Sony tarafından sağlanan ve AR uygulamaları ve Gece modu fotoğrafları için 3D derinlik tarama performansını artırabilecek, güç açısından daha verimli bir LiDAR tarayıcıya sahip olacak.

Daha onarılabilir tasarım: iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın izinden giden iPhone 15 Pro'nun daha onarılabilir bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Daha fazla ülkede yalnızca eSIM: Apple ilk olarak geçtiğimiz yıl ABD'deki iPhone 14 modellerinden fiziksel SIM kart tepsisini kaldırmıştı. iPhone 15 Pro modellerinin ise Fransa'da ve potansiyel olarak daha fazla ülkede SIM kart tepsisinden mahrum olabileceği iddia ediliyor.

