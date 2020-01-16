HABER
  4. İşte İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı!

İşte İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul'a ilişkin tartışmalar devam ederken İstanbul Boğazı'nı kullanan gemi sayısı ortaya çıktı. Boğaz'ı 2006 ile 2018 yılları arasında toplam 628 bin 541 gemi kullandı. Gemilerin sayısı 2018'e kadar her yıl kademeli olarak 41 bin 103’lere düşerken taşıdıkları yük ise arttı.

Kanal İstanbul tartışmaları devam ederken 13 yılda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul Boğazı’nda 2006 ile 2018 yılları arasında toplam 7 milyar 47 milyon groston ağırlığına sahip 628 bin 541 gemi geçti. Bu gemilerden 118 bin 720 tanesini LNG, LPG ve ham petrol tankerleri oluşturdu. 13 yıl içinde İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin 323 bin 970 tanesi kılavuzluk hizmeti aldı.

İstanbul Boğazı’ndan 2019 yılının 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında ise toplam 467 milyon 137 bin groston ağırlığına sahip 30 bin 352 gemi geçiş yaptı. Bu gemilerin 6 bin 713 tanesini LNG, LPG ve ham petrol tankerleri oluştururken 19 bin 516 gemi kılavuzluk hizmeti aldı. İstanbul Boğazı’ndan 2006 yılında 54 bin 880 gemi geçerken, 2018 yılına gelindiğinde bu rakam her yıl kademeli olarak 41 bin 103’lere düştü.

GEMİLERİN SAYISI AZALDI, TAŞIDIKLARI YÜK ARTTI

13 yılda gemi sayısı azalırken taşıdıkları yük arttı. 2006 yılında gemilerin taşıdığı yük ile toplam ağırlığı 475 milyon groston iken 2018 yılında bu rakam 613 milyon grostona yükseldi. Verilere göre yıllar içinde İstanbul Boğaz’ından gemilerin geçişi azalırken taşıdıkları yükün arttığı görülüyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NI 597 BİNİN ÜZERİNDE GEMİ KULLANDI

Çanakkale Boğazı’nda ise 2006 ile 2018 yılları arasında toplam 9 milyar 377 milyon groston ağırlığına sahip 597 bin 287 gemi geçti. Bu gemilerin 120 bin 510 tanesi LNG, LPG ve ham petrol tankerleri oluştururken 242 bin 815 gemi ise kılavuzluk hizmeti aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “İstanbul Boğazı’ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25’lik
azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53’lük artış var. Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul’dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında” açıklamalarında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Beyoğlu'nda hareketli dakikalar!
Hakkâri’de 2 asker şehit (2)Hakkâri’de 2 asker şehit (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı Çanakkale Boğazı Kanal İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

Sinem Kobal'ın yeni hali olay oldu! Yorum yağdı

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece! Donmuş gölün üzerinde drift yaptı

Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı 'Kapan-4 Mava Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu

'Kapan-4 Mava Operasyonu' başladı!

Beyoğlu'nda kimlik göstermek istemeyen taksici ile polise arasında arbede

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar!

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak isteyen kadın dolandırıldı

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Nişantaşı’nda hareketli dakikalar! Bekçiler silahına sarıldı, tüm sokaklar tutuldu

Nişantaşı’nda hareketlilik! Bekçiler silahına sarıldı

Kuzey Irak'a hava destekli operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'a hava destekli operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.