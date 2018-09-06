İşte İstanbul'da düşen helikopterin denize çakılma anı

İstanbul Bostancı sahilinde yaşanan helikopter kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Helikopterin denize çakıldığı ve denizin köpürdüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, helikopterin denize çakıldığı anlar saniye saniye görülüyor.
İlk belirlemelere göre kaza yapan helikopterden 2 kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı. Bostancı'da helikopterin ilk bilgilere göre yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğü belirtiliyor.
Airport haberin aktardığına göre; helikopterin pilotlarından biri polise verdiği ilk ifadede "Helikopteri denize indirmek için çok uğraştım, ancak olmadı" dedi. Görgü tanıkları ise olayın olduğu anlarda havanın çok puslu olduğunu belirtti.
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