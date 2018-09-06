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İşte İstanbul'da düşen helikopterin denize çakılma anı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:00 | Son Güncelleme

İstanbul Bostancı açıklarında düşen helikopterin denize çakılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bostancı sahilinde yaşanan helikopter kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Helikopterin denize çakıldığı ve denizin köpürdüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, helikopterin denize çakıldığı anlar saniye saniye görülüyor.

2 KİŞİ KURTARILDI

İlk belirlemelere göre kaza yapan helikopterden 2 kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı. Bostancı'da helikopterin ilk bilgilere göre yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğü belirtiliyor.

PİLOTUN İLK SÖZLERİ

Airport haberin aktardığına göre; helikopterin pilotlarından biri polise verdiği ilk ifadede "Helikopteri denize indirmek için çok uğraştım, ancak olmadı" dedi. Görgü tanıkları ise olayın olduğu anlarda havanın çok puslu olduğunu belirtti.

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