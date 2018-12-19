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İşte karşınızda iPhone XS Smart Battery Case

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.12.2018 14:02 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir konuşulan iPhone XS Smart Battery Case bugün gelen sızıntı ile doğrulandı. Apple, iPhone XS Smart Battery Case için satıcılarına katalogları göndermeye başlamış bile.

İşte karşınızda iPhone XS Smart Battery Case

Apple, iPhone 6s ile birlikte Smart Battery Case adını verdiği bildiğiniz bataryalı kılıfı satışa sunmuştu. iPhone 6s’ten sonra ürettiği modeller için Smart Battery Case üretmeyen Apple, bu sessizliğini iPhone Xs ile bozacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Smart Battery Case iddiası, bugün Apple’ın satıcılarına gönderdiği katalog ile resmen doğrulandı. Apple’ın göndermiş olduğu katalogda iPhone Xs ve iPhone Xs Max için deriden üretilmiş Smart Battery Case görselleri yer alıyor.

Plastik sürümü iPhone 6s’te çok çabuk soyulduğu için Cupertinolu dev bu sefer tercihini deriden yana yapacak gibi görünüyor. Bu bataryalı kılıfın yılbaşı haftasına kadar satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’de 1.000 TL civarında olacak olan bu kılıfın ne kadar ilgi göreceği meçhul.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone XS Smart Battery Case teknoloji

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