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İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

MHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği iddia edilen Melih Gökçek, adaylık iddiasından 17 saat önce twitter hesabından yaptığı açıklamada AKP/MHP ittifakının yerel seçimlerde de sürmesi gerektiğini ifade etmişti.

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Ankara kulislerine bugün bomba gibi bir iddia düştü. İddiaya göre AKP tarafından görevinden kovulan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde ittifakı bozan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından aday olarak gösteriliyor. Gökçek tarafından konuyla ilgili henüz bir açılama yapılmadı ancak Gökçek bu iddiadan 17 saat önce attığı tweette AKP/MHP ittifakının bozulmaması çağrısında bulunmuştu.

Gökçek mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yerel yönetim seçimlerinde Ak Parti/MHP seçim ittifakının bozulmasına kimler seviniyor? Sevinenlere bakın. Yorumu rahat yapabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ittifak başarı getirmişti. Yerel seçim ittifakını yapalım, küresel ve yerli işbirlikçilerin oyununu bozalım”

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

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