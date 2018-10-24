İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Ankara kulislerine bugün bomba gibi bir iddia düştü. İddiaya göre AKP tarafından görevinden kovulan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde ittifakı bozan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından aday olarak gösteriliyor. Gökçek tarafından konuyla ilgili henüz bir açılama yapılmadı ancak Gökçek bu iddiadan 17 saat önce attığı tweette AKP/MHP ittifakının bozulmaması çağrısında bulunmuştu.

Gökçek mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yerel yönetim seçimlerinde Ak Parti/MHP seçim ittifakının bozulmasına kimler seviniyor? Sevinenlere bakın. Yorumu rahat yapabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ittifak başarı getirmişti. Yerel seçim ittifakını yapalım, küresel ve yerli işbirlikçilerin oyununu bozalım”

