İşte One UI 3.0 ile Samsung telefonlara gelen yenilikler

Samsung, geçtiğimiz haftalarda düzenlemiş olduğu etkinlikte yeni telefonlarının yanı sıra yeni arayüz güncellemesi olan One UI 3.0 ile de karşımıza çıkmıştı. Firma tarihinin en hızlı ve sorunsuz arayüzü olan One UI’ın yeni sürümü ile bir çok yeniliğin geleceği açıklanmıştı. Bugün ise beta süreci başlayan arayüzün hangi yeniliklere ev sahipliği yaptığı resmi olarak açıklandı.

Galaxy S10, Galaxy S20, Note 10 ve Note 20 ailesinin yanı sıra katlanabilir modellerine de 2020 yılının sonlarında gelecek olan bu güncelleme ile telefonlara yepyeni özellikler eklenecek. Biz de bu özellikleri sizler için bir araya getirdik. Bakalım hangi yenilik daha çok hoşunuza gidecek?

KARŞINIZDA ONE UI 3.0 İLE GELEN YENİLİKLER

Ana ekran

İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.

Giriş ekranının boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar> Gelişmiş özellikler> Hareketler ve hareketler üzerinde açabilirsiniz.

Kilit ekranı

Dinamik Kilit Ekranı artık daha fazla kategoriye sahiptir ve birden fazla seçebilirsiniz.

Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.

Hızlı Panel

Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medyanızı kendi bölümlerinde daha rahat görün.

Her zaman açık ekran

Her zaman açık ekran widget’ları geliştirildi.

Ulaşılabilirlik

Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayın.

Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini alın.

Erişilebilirlik kısayolunu ayarlarda daha kolay ayarlayın.

Ses dedektörleri artık kapı zili çaldığında veya bebek ağladığında size daha görünür uyarılar vermek için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.

Samsung Klavye

Klavye ayarlarını Ayarlar’da Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz ve ayarlar en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.

Samsung DeX

Desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareketleri, ekran yakınlaştırmasını ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.

İnternet

Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi.

Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.

İşlerin bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi.

Web sitelerini çeviren biri de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.

Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.

Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.

Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama yeteneği eklendi.

Artık tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğu için geliştirilmiş tasarım.

Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.

Kişiler ve Telefon

Aynı anda birden fazla bağlantılı kişiyi düzenleme yeteneği eklendi.

Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.

Arama deneyimini geliştirdi.

Çöp kutusu için saklama süresi 15 günden 30 güne çıkarıldı.

Telefon / Çağrı geçmişi

Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme yeteneği eklendi.

Mesajlar

Yakın zamanda silinen mesajları saklamak için bir çöp kutusu oluşturun.

Diğer cihazlarda Ara ve Mesaj Gönder

Bixby Rutinleri ile diğer cihazlarda Arama ve Metin özelliğini açma veya kapatma özelliği eklendi.

Takvim

Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve gündem görünümünde birlikte gösteriliyor.

Etkinlik eklemek ve düzenlemek için seçenekler yeniden düzenlendi.

Tam ekran uyarıları için iyileştirilmiş düzen.

Hatırlatma

Tam ekran uyarıları için iyileştirilmiş düzen eklendi.

Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri

Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.

Haftalık rapora sürüş sırasında bir telefon kullanım melodisi eklendi.

Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widget’ı eklendi.

Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmeniz için kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.

Kamera

Geliştirilmiş otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği.

Yüksek yakınlaştırma seviyelerinde ayın fotoğraflarını çekerken iyileştirilmiş sabitleme.

Fotoğraf Düzenleme

Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.

Bixby

Gruplanmış önceden ayarlanmış rutinler, hızlı bir şekilde başlamanıza ve kendi rutinlerinizi hızlı bir şekilde nasıl oluşturacağınızı öğrenmenize yardımcı olur.

Artık bir rutin sona erdiğinde hangi eylemlerin tersine çevrildiğini görebilirsiniz.

Belirli bir başlangıç zamanı, bir Bluetooth veya Wi-Fi ağının bağlantısının kesilmesi, belirli bir numaradan arama ve daha fazlası gibi yeni koşullar eklendi.

Bixby ile konuşma ve erişilebilirlik eylemleri dahil yeni eylemler eklendi.

Her rutin için özelleştirilmiş bir simge ekleyebilir ve hızlı erişim için Kilit ekranına rutinler ekleyebilirsiniz.

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