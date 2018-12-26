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İşte PlayStation yılbaşı indirimleri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

Oyuncular için dikkat çeken PlayStation yılbaşı indirimlerini bir araya getirdik. Bakalım Sony Türkiye, PlayStation yılbaşı indirimleri kapsamında hangi oyunlarının fiyatlarını indirdi? İşte dikkat çeken PlayStation yılbaşı indirimleri!

İşte PlayStation yılbaşı indirimleri!

PlayStation Türkiye, oyuncuların karşısına kaçırılmayacak PlayStation yılbaşı indirimleri ile çıktı. Yılbaşı indirimleri kapsamında hem donanım hem de oyunlarda indirimler Türk oyuncuları bekliyor. Biz de bu haberimizde öne çıkan indirimleri sizler için bir araya getirdik. Oyun ve konsol almak istiyorsanız şu an tam sırası!

PlayStation cephesinin 3 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli olacak kampanyasında PlayStation 4 Pro 2.799 TL‘ye satılıyor. FIFA 19 PlayStation 4 1 TB modeli ise 2.199 TL’den satışa sunulmuş durumda.

VR alanında boy gösteren PlayStation, PS VR, PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarınından oluşan Bundle’ını 1.799 TL fiyat etiketiyle oyunculara sunuyor. Gelelim PlayStation 4 oyun indirimlerine.
Yılın oyunu seçilen God of War 199 TL, Marvel’s Spider-Man 249 TL ve Detroit: Become Human 139 TL’ye kutulu bir şekilde mağazalardaki yerini alıyor. PSN’de ise daha büyük indirimler bulunuyor. PSN’de God of War 139 TL, Marvel’s Spider-Man 179 TL ve Assassin’s Creed Odyssey 159 TL’ye satılıyor.

Eğer PlayStation 4’e oyun almayı veya konsol almayı düşünüyorsanız, yılbaşı indirimlerini mutlaka değerlendirmeniz gerektiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation teknoloji

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