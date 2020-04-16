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İşte sır gibi saklanan o doğal cilt temizleme yöntemleri! Limon, yoğurt, yulaf...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her kadın parlak, pürüzsüz ve mükemmel bir cilde sahip olmak ister. Bunun yolu ise temiz ve güzel bir cilde sahip olmaktan geçer. Kimyasal içerikli ürünler kullanmak yerine doğal temizleyiciler kullanarak cildinizin daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu yazıda doğal cilt temizleme yöntemlerini sizlerle paylaştık...

İşte sır gibi saklanan o doğal cilt temizleme yöntemleri! Limon, yoğurt, yulaf...

Gün içerisinde cilt, dışarıdan onlarca etkiye maruz kalıyor. Bu etkiler de cilt problemlerine neden olabiliyor. İşte cildinizi nemlendirecek, sıkılaştıracak, gözeneklerinizi temizleyecek ve cilt problemlerinize iyi gelecek doğal cilt temizleme yöntemleri…

1. LİMON İLE SIKILAŞMIŞ GÖZENEKLER

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Cilt temizleyen en iyi besinler arasında yer alan limon, yüksek miktarda asit sayesinde hücre yenileme ve ölü derileri yok etmede oldukça başarılı bir rol oynar. Özellikle yağlı cilde sahipseniz tercih edebilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit, taze sıkılmış limon suyunu yüz ve boyun bölgenize eşit miktarda sürmek. Temizlemeden sonra cildinizi iyi bir nemlendirici ile nemlendirmeyi unutmayın!

2. PATATES İLE LEKELERE VEDA

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Çiğ patates lekelere, yanıklara, cilt beyazlatmaya, hamilelik lekelerine ve göz altı morluklarına kadar birçok cilt kusurunun üstesinden geliyor. Soyduğunuz patatesi rendeleyerek suyunu cildinize yedirin. Ardından rendelenen patatesleri yüzünüze yerleştirerek 30 dakika bekleterek yüzünüzü yıkayın. Lekelerle beraber yüzdeki renk tonu farklılıklarından da kurtulursunuz.

3. KARBONAT HER YERDE

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Cildin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olan karbonat; hem lekelere hem gözeneklerinize çok iyi gelecek. 1 tatlı kaşığı karbonat ve limonu karıştırarak yüzünüzü bu karışımla temizleyin. Haftada 2-3 kez uygulayarak cildinizin kir ve ölü derinden arınmasını da sağlarsınız.

4. KAHVELER BİTTİYSE SIRA CİLT BAKIMINDA

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Tüm cilt tiplerine uygun olan kahve gözeneklerin açılmasına ve cildin kirlerden arınmasına destek olur. İçtiğiniz kahvenin telvesini 1 kaşık zeytinyağı ile karıştırarak cildinize uygulayın. Düzenli uygulama ile siyah nokta ve akne gibi tüm problemleriniz yok olacak. Sivilce oluşmaması için telvesinin şekersiz olması gerekir.

5. YULAF İLE PÜRÜZSÜZ BİR CİLT

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Yulaf, cilde derinlemesine nüfuz ederek cildi besler ve gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur. Cildinizdeki kolajen üretimini arttırır. 1 kaşık süt ve yulafı birkaç damla bal ile birlikte karıştırın. Karışımı çok ince tabaka olmak üzere dairesel hareketler ile yüzünüze ve boynunuza uygulayın.

6. BAL İLE YUMUŞAYIN

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Cildinize ihtiyacı olan nemi veren bal ile yüzünüzün daha önce olmadığı kadar pürüzsüz olduğunu göreceksiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey sadece bal! Bir miktar balı cildinize uyguladıktan sonra kurumasını bekleyerek cildinizin balı iyice emmesine izin verin. Ilık su ile cildinizi yıkayarak balın verdiği yapışkan histen kurtulabilirsiniz.

7. YOĞURT İLE SİYAH NOKTALARA VEDA

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Yaygın cilt problemlerinden biri olan siyah noktalara yoğurtla kesin bir çözüm bulacaksınız. 1 kase yoğurdun içerisine 1 adet limonun suyunu ekleyin ve yüzünüze sürüp 15 dakika bekleyin. Daha sonra dairesel hareketlerle yüzünüzü temizleyin.


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