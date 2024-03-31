İşte Türkiye genelinde partilerin oy oranı! 2024 yerel seçimlerinde hangi parti yüzde kaç oy aldı? CHP ilk kez birinci parti…

Türkiye bugün sandık başına gitti. Yerel seçimlerle birlikte belediye başkanları değişiyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

TÜRKİYE GENELİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Saat 20.17 itibarıyla sandıkların yüzde 25,87’si açıldı, oyların sayımı sürüyor.

Partilerin şu ana kadar Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şöyle oluştu:

CHP: % 39,23

AK Parti: % 37,83

DEM: % 5,42

Yeniden Refah Partisi: %4,41

İYİ Parti: %3,16

MHP: %3,05

Zafer: %0,95

SP: %0,72

31 MART 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





