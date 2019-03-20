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İşte Türkiye’nin evlilik haritası! Bakın evlenmek için en uygun yer neresi?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EVLİLİK HABERLERİ  | 20.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut, Türkiye’nin evlilik trendlerini açıkladı. Yıl boyunca hizmet alanlardan gelen talepleri analiz eden Armut.com’un verilerine göre, yıl boyunca Türkiye’de en çok evlilik teklifi tekne ve yatta yapılırken helikopterde teklif büyük artış gösterdi. Balon, mum ve havai fişek en çok tercih edilen objeler olurken keman eşliğinde teklifler bu yıl da revaçta.

İşte Türkiye’nin evlilik haritası! Bakın evlenmek için en uygun yer neresi?

Türkiye'nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut, son 1 yıl içerisinde, evlilikle ilgili platforma gelen 77.822 adet talebi inceleyerek “Türkiye’nin Evlilik Haritasını” çıkardı. Kullanıcıların tercihleri doğrultusunda hazırlanan Evlilik Dosyası’nda, evlilik teklifinde nelerin tercih edildiğinden; kına, nişan, düğün organizasyonlarının maliyetlerine ve davetli sayılarına kadar birçok konu ele alındı.

EVLENME TEKLİFİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ENSTRÜMAN KEMAN

Verilere göre, son bir yıldır en çok teknede ya da yatta evlilik teklifi ediliyor. Bunu sahilde edilen teklifler izlerken, lazer gösterisi, sinema salonunda yapılan sürpriz ise tercih edilen diğer teklif yöntemleri arasında yer alıyor. . Bu sene farklı olarak meşaleli sürprizler de evlilik teklif edecek kişilerin listesine girdi.

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Evlilik tekliflerinde en çok tercih edilen enstrüman keman olarak yerini koruyorken, en çok tercih edilen objeler balon, mum ve havai fişek. Bu sene de Boğaz, İstanbul’da birinciliği kaptırmıyor. Ancak bu sene artışta olan bir diğer seçenek ise helikopterde yapılan evlilik teklifleri. Bu senenin ilginç evlilik teklifi yöntemleri arasında ise üniversite mezuniyet töreninde teklif, sinema salonunda maskeli teklifler yer alıyor, tekliflerden hemen sonra yıldırım kaptan nikahları ise romantik çiftlerin tercihi oluyor.

Evlilik tekliflerinin en çok gerçekleştiği ay Sevgililer Günü’nün de kutlandığı Şubat ayı oluyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayının liderliğini koruduğu alanda, bu yıl kış ayları ön plana çıkıyor.

DAHA SAMİMİ, AİLE ARASINDA KUTLAMALAR REVAÇTA

Evlilik törenlerinde ortama davetli sayısı Türkiye genelinde 342 civarında iken Ankara’da daha kalabalık düğünler, İstanbul ve İzmir’de ise daha küçük düğünler tercih ediliyor. Geçen seneye kıyasla hem İstanbul’daki hem de Türkiye genelindeki düğünlerin davetli sayısının düşüşe geçtiği görülüyor. Düğün ve kınalarda davetli sayısı 200 civarıyken, nişanda bu sayı 30’a düşebiliyor. Bu da akıllara daha samimi kutlamaların tercih edilmeye başlandığı fikrini getiriyor.

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EVLENMEK İÇİN EN UYGUN FİYATLI ŞEHİR ANKARA

2000 farklı kategoride 300 bin hizmet vereni, hizmet almak isteyenler buluşturan Armut’un yaptığı araştırmaya göre İstanbul, İzmir, Ankara arasında evlenme teklifi organizasyonlarında Ankara en ucuz opsiyonları olan şehir olarak öne çıkıyor. Ankara’da özellikle Temmuz ve Kasım aylarında evlilik maliyetleri artıyor. İzmir geçtiğimiz yıl evlenmek için en ucuz il olarak dikkat çekerken bu yıl evlilik maliyetinin en yüksek olduğu şehir oldu. İstanbul’da evlilik 39.000 TL ile 596.000 TL arası değişirken, Ankara’da bu rakam 35.000 ile 307.000 TL arası. İzmir içinse durum 30.000 TL ile 236.000 TL arası değişiyor. Tüm Türkiye değerlerine bakıldığında ise aralığın daha da açıldığı görülüyor. Türkiye genelinde düğünlerin maliyetleri 39.000 TL ile 688.000 TL arasında değişiyor.

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KURU PASTADAN VAZGEÇEMİYORUZ

Türkiye de yapılan düğünlerin %34'ünde düğün pastası mekandan istenirken, düğünlerin çoğunluğunda kuru pasta tercih ediliyor. Kokteyl tarzı düğünler ise, sosyal medyada en çok görülen düğün çeşitlerinden olsa da, gerçekte en az tercih edilen seçenek.

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evlilik Türkiye’nin evlilik haritası

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