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İşte uygun fiyatlı Galaxy M20’nin özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

Orta ve giriş segmentinde kan kaybetmeye devam eden Samsung, kaybettiği müşteri kitlesini kazanmak için yeni kartlarını oyuna sürüyor. İşte Galaxy M20 hakkındaki detaylar.

İşte uygun fiyatlı Galaxy M20’nin özellikleri

Malum son dönemde Çinli akıllı telefon üreticilerin global pazara yayılmasıyla birlikte bazı üreticilerin pazar payı iyiden iyiye azaldı. Nitekim bunların başında da Samsung geliyor. Çinli akıllı telefon üreticilerinin takındıkları agresif fiyat politikası, giriş ve orta segment pazarının lideri olan Samsung’u zor durumda bıraktı.

Pazar payının iyiden iyiye düşmesine karşı tepkisiz kalmayan Samsung, uygun fiyatlı M serisi modellerle kaybettiği müşteri kitlesini geri kazanmayı amaçlıyor.

Bu bağlamdaki ilk model olan Galaxy M20’nin özellikleri de belli oldu. Tasarım açısından oldukça şık görünen Galaxy M20, teknik özellikler bazında da rakiplerinden aşağı kalmıyor.
Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 7885’ten güç alan M20, sistemini 3GB RAM ile destekliyor. 5000 mAh kapasitesine sahip oldukça büyük bir bataryadan beslenen M20’nin arka tarafında 13MP + 5MP’lik çift kamera modülü yer alıyor. Telefonun ön tarafındaki selfie kamerası ise 8MP.

6.1 inçlik IPS LCD ekranla gelecek olan Galaxy M20 fiyatı henüz netlik kazanmış değil. Fakat Samsung’un dengeli bir rekabet amaçladığı için M20’nin fiyatını makul seviyede tutması bekleniyor.
Bu arada Güney Koreli teknoloji devinin giriş seviyesindeki modelinin tüm Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor. Muhtemelen bu model ülkemizde de raflardaki yerini alacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy M20 Samsung

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